سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققها البلد الشقيق على كافة الأصعدة وفي مختلف الميادين لا سيما الاقتصادية والعلمية والثقافية وبصورة عززت من المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أعرب فيها سموه حفظه الله عن الثناء على العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.

متمنيا سموه رعاه الله له موفور الصحة وتمام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.