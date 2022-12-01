"البلدية" تشارك الإمارات احتفالاتها الوطنية

“البلدية” تشارك الإمارات احتفالاتها الوطنية

1 ديسمبر، 2022
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قامت إدارة العلاقات العامة ممثلة في مراقبة أعمال الزينة برفع أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمنطقة المباركية (سوق الغربللي – سوق الصراريف – شارع الأمير) بمناسبة الذكرى 51 لليوم الوطني والذي يصادف غدا الجمعة. 

وقالت الإدارة ان رفع الأعلام في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين تم بالتنسيق مع فريق تطوير أسواق مدينة الكويت لما تمثله منطقة المباركية من قيمة تاريخية وتراثية، وكونها الوجهة المفضلة لمعظم الزائرين للدولة، وفي إطار مشاركة البلدية دول مجلس التعاون الخليجي احتفالاتهم بأعيادهم الوطنية. 

“البلدية” تشارك الإمارات احتفالاتها الوطنية
المصدر
بيان صحفي
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1 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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