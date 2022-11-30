حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"

تسعة جرحى في حريق على متن حاملة طائرات أميركية

1 ديسمبر، 2022
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أعلنت البحرية الأميركية الأربعاء أن حريقا أدى إلى إصابة تسعة أشخاص على متن حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” التي تقوم بمناورة قبالة كاليفورنيا.

وكتبت البحرية الأميركية في بيان “في صباح 29 تشرين الثاني/نوفمبر، اندلع حريق على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن من طراز نيميتز”.

وأضافت أنه “تم تحديد موقعه بسرعة والسيطرة عليه بفضل جهود الطاقم”، موضحة أن تسعة أشخاص “أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا على متن السفينة”.

وتم فتح تحقيق لكن حاملة الطائرات لم تقطع مناوراتها في المنطقة.

في تموز/يوليو 2020، دمر حريق كبير السفينة الهجومية البرمائية “يو إس إس بونوم ريتشارد” أثناء رسوها لإجراء عمليات صيانة في القاعدة البحرية في كاليفورنيا في سان دييغو، مينائها الرئيسي. وأصيب في الحريق 21 شخصا.

وأتهم أحد العاملين في السفينة بإضرام الحريق قبل أن تتم تبرئته.

المصدر
أ ف ب
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1 ديسمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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