المنتخب التونسي يحتفل بتسجيل هدف

مونديال 2022: تونس تودّع بفوز تاريخي على فرنسا حاملة اللقب

30 نوفمبر، 2022
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أهدى المهاجم المخضرم وهبي الخزري تونس فوزاً تاريخياً على فرنسا بطلة العالم 1-صفر على استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة في مونديال قطر لكرة القدم.

وهو الفوز الثالث لمنتخب “نسور قرطاج” في سادس مشاركة في كأس العالم بعد المكسيك 3-1 عام 1978 وبنما 2-1 عام 2018.

واحتفظت فرنسا الضامنة تأهلها إلى ثمن النهائي بعد فوزها في مباراتيها الاوليين بصدارة المجموعة مع 6 نقاط، بعد خوضها المباراة بتشكيلة رديفة، بفارق الأهداف الأهداف عن أستراليا الفائزة على الدنمارك 1-صفر، فيما رفعت تونس رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث وودعت برأس مرفوعة.

المصدر
أ ف ب
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30 نوفمبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

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