مونديال 2022: أستراليا إلى ثمن النهائي بفوزها على الدنمارك

مونديال 2022: أستراليا إلى ثمن النهائي بفوزها على الدنمارك

وضع ماثيو ليكي المنتخب الأسترالي في الدور ثمن النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه، وذلك بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك 1-صفر الأربعاء على ملعب الجنوب في الوكرة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر 2022.

وسجل مهاجم ملبورن سيتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، ليمنح أبطال آسيا لعام 2015 بطاقة التأهل الى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد 2006 حين انتهى مشوارهم على يد إيطاليا (صفر-1).

ورفعت أستراليا رصيدها الى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما ودعت الدنمارك النهائيات بنقطة يتيمة.