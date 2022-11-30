الرئيس القبرصي والسفير الخرافي بعد تقديم أوراق اعتماده

سفير دولة الكويت يقدم أوراق اعتماده للرئيس القبرصي

30 نوفمبر، 2022
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قدم السفير الكويتي عبدالله الخرافي اليوم الاربعاء أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت لدى قبرص إلى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس.

وذكرت السفارة الكويتية في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية ان السفير الخرافي نقل الى الرئيس القبرصي عقب تقديم اوراق الاعتماد تحيات صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والحكومة والشعب الكويتي.

واضاف البيان ان الخرافي اكد للرئيس القبرصي اهمية العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا تطلعه الى تحقيق مزيد من التقارب بين البلدين في المجالات محل الاهتمام المشترك.

ونقلت السفارة عن الرئيس القبرصي تأكيده على الرغبة الصادقة المشتركة” لدى البلدين في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية في المجالات كافة وكذلك شكره للموقف المبدئي لدولة الكويت وما تقدمه من دعم تجاه القضايا القبرصية.

المصدر
كونا
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30 نوفمبر، 2022
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