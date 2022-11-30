وزير الخارجية يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية

وزير الخارجية يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية

غادر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح البلاد اليوم الأربعاء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة رسمية تعد الأولى له منذ توليه منصب وزير الخارجية.

وسيعقد وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لبحث أواصر العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وعددا من القضايا محل الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.