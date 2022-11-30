سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله رئيس مجلس الأمة الأسبق محمد العدساني

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله رئيس مجلس الأمة الأسبق محمد العدساني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة محمد يوسف العدساني.

مشيدا سموه رعاه الله بما قدمه الفقيد من إسهامات جليلة في خدمة وطنه عبر مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص والوفاء للوطن العزيز من خلال مختلف المناصب الرفيعة التي تقلدها بكل جدارة واقتدار لاسيما توليه رئاسة مجلس الأمة والتي من خلالها أثرى بحكمته ورشده مسار العمل البرلماني في الوطن العزيز.

مستذكرا سموه حفظه الله بكل الإعتزاز السجايا الحميدة والمناقب النيرة للفقيد والتي أكسبته جل تقدير واحترام الجميع حيث كان رحمه الله رمزا للمواطن المخلص لدينه ووطنه.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر والسلوان.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة محمد يوسف العدساني.

مستذكرا سموه ما قدمه الفقيد من إسهامات بارزة وما تميز به من إخلاص ووفاء في خدمة الوطن العزيز خلال تقلده لمختلف المناصب الرفيعة بكل كفاءة واقتدار.

مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.