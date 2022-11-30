سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الصيني بوفاة الرئيس الأسبق للجمهورية

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الصيني بوفاة الرئيس الأسبق للجمهورية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية الصين الشعبية الأسبق جيانغ زيمين راجيا سموه رعاه الله لأسرته وذويه جميل الصبر.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية الصين الشعبية الأسبق جيانغ زيمين متمنيا لأسرةالفقيد وذويه جميل الصبر.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.