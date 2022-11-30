وزير الخارجية يستقبل مستشار وزير الخارجية الأمريكي ديرك شولي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

وزير الخارجية يستقبل مستشار وزير الخارجية الأمريكي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

30 نوفمبر، 2022
0 19 دقيقة واحدة

استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء في ديوان عام الوزارة مستشار وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ديرك شولي وذلك بمناسب زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وتم خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطرق إلى الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة لاسيما الأوضاع الراهنة في اليمن وسوريا وأفغانستان وأوكرانيا.

وجدد وزير الخارجية موقف دولة الكويت الداعم لحل الأزمات التي تعيشها المنطقة عبر الوسائل السلمية والتفاوض والتأكيد على ضرورة دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف التصعيد لإيجاد حل سلمي لتلك الأزمات بما يتوافق مع القانون الدولي.

من جانبه أشاد المسؤول الأمريكي بالجهود والمساعي التي تقوم بها دولة الكويت في ترسيخ دعائم حفظ السلم والأمن الدوليين في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

المصدر
كونا
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30 نوفمبر، 2022
0 19 دقيقة واحدة

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