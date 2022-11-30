وزير الدفاع يستقبل عدداً من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى البلاد

وزير الدفاع يستقبل عدداً من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى البلاد

استقبل وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح بمكتبه صباح اليوم الأربعاء عدداً من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى البلاد كل على حدة سفير سلطنة عمان الدكتور صالح بن عامر الخروصي، وسفيرة المملكة المتحدة بليندا لويس، وسفير مملكة أسبانيا ميغيل أغيلار، وسفير جمهورية إيطاليا كارلو بالدوتشي.

تم خلال اللقاءات تبادل الأحاديث الودية ووجهات النظر واستعراض أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة، إضافةً إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جانباً من هذه اللقاءات سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، والسكرتير الأول بإدارة أوروبا في وزارة الخارجية عبدالله محمد الونيان.

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح يستقبل سفيرة المملكة المتحدة بليندا لويس وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح يستقبل سفير جمهورية إيطاليا كارلو بالدوتشي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح يستقبل سفير مملكة أسبانيا ميغيل أغيلار