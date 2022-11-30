الجامعة العربية تحذر من مغبة استهداف الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاربعاء حملة التصعيد التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية محذرا من مغبة استهداف الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد.

وطالب أبو الغيط في بيان المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين (من أبناء الشعب الفلسطيني) ووقف آلة القتل الاسرائيلية مشيرا إلى أن دفع الشعب الفلسطيني إلى الزاوية وتهديد أمنه على هذا النحو الخطير وحرمانه من أي أفق سياسي يمكن التطلع إليه قد يفضي ذلك كله الى إنفجار عنيف للوضع لن يكون في مصلحة أي طرف.

واكد أن ما يجري من تصعيد ممنهج ليس بعيدا عن صعود اليمين الإسرائيلي وهيمنته على السياسة الاسرائيلية محذرا من أن تصدر عناصر بالغة التطرف للمشهد السياسي ستكون له تبعات خطيرة.

وأشار البيان الى أن يوم أمس شهد مقتل خمسة فلسطينيين في حوادث منفصلة على يد قوات الاحتلال مؤكدا أن معدل العنف في تصاعد منذ مطلع هذا العام بما ينذر بإنفجار الأوضاع ان لم يتم لجم هذا الانفلات الاسرائيلي.