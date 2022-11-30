بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 50.7 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 50.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 7ر50 نقطة ليبلغ مستوى 59ر7584 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 67ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر262 مليون سهم عبر 10950 صفقة نقدية بقيمة 4ر99 مليون دينار (نحو 18ر301 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر16 نقطة ليبلغ مستوى 30ر5681 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر0 في المئة من خلال تداول 6ر100 مليون سهم عبر 3680 صفقة نقدية بقيمة 04ر16 مليون دينار (نحو 6ر48 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر64 نقطة ليبلغ مستوى 90ر8491 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 77ر0 في المئة من خلال تداول 7ر161 مليون سهم عبر 7270 صفقة بقيمة 3ر83 مليون دينار (نحو 8ر251 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر36 نقطة ليبلغ مستوى 74ر5829 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 64ر0 في المئة من خلال تداول 8ر85 مليون سهم عبر 2724 صفقة نقدية بقيمة 7ر14 مليون دينار (نحو 5ر44 مليون دولار).

وكانت شركات (الأنظمة) و(يونيكاب) و(أولى تكافل) و(امتيازات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(آلافكو) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مدار) و(وثاق) و(سنام) و(مشاعر) الأكثر انخفاضا.