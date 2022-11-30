صادرات النفط الكويتي لليابان تتراجع بنسبة 7.1 في المئة

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء انخفاضا في صادرات النفط الكويتي إلى اليابان في أكتوبر الماضي بنسبة 1ر7 في المئة في الشهر الثاني على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 79ر7 مليون برميل أو (251 ألف برميل يوميا).

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت في الشهر الماضي نسبة 2ر9 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 5ر11 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع في أكتوبر 7ر15 في المئة على أساس سنوي إلى 72ر2 مليون برميل يوميا للشهر ال15 على التوالي.

وأشارت الوكالة إلى أن الشحنات من الشرق الاوسط شكلت في الشهر الماضي نسبة 7ر94 في المئة من الإجمالي مرتفعة بنسبة 4ر5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات عادت دولة الإمارات إلى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط اذ ارتفعت الواردات منها بنسبة 7ر32 في المئة عن العام السابق لتصل الى 09ر1 مليون برميل يوميا تليها المملكة العربية السعودية بشحنات بلغت 02ر1 مليون برميل يوميا مرتفعة بنسبة 1ر15 في المئة.

وأوضحت أن قطر جاءت في المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 143 ألف برميل يوميا والولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بشحناتها البالغة 77 ألف برميل يوميا على التوالي.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.