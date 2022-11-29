قوات سوريا الديموقراطية (قسد)

الولايات المتحدة تعلن خفض عدد الدوريات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية

30 نوفمبر، 2022
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة خفضت عدد الدوريات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية في ظل ضربات تركية بالشمال السوري وتقارير عن عملية برية تركية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر للصحفيين في مقر الوزارة “لم نقم بإعادة نشر أي من أفرادنا ولا نزال نركز بشدة على مواجهة تهديد (داعش)” مشيرا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية خفضت أيضا عدد دورياتها.

من جهة أخرى كشف المتحدث عن أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيتحدث “في المستقبل القريب جدا” الى نظيره التركي.

المصدر
أ ف ب
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30 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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