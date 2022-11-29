مونديال 2022: إنكلترا تحسم التأهل وصدارة المجموعة الثانية بثلاثية في مرمى ويلز

حسمت انكلترا التأهل والصدارة بفوزها على جارتها ويلز بثلاثية نظيفة الثلاثاء على ملعب احمد بن علي في الريان ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وسجل ماركوس راشفورد (50 و68) وفيل فودن (52) الاهداف.

وتلتقي إنكلترا في الدور ثمن النهائي الأحد المقبل على استاد البيت مع السنغال وصيفة المجموعة الاولى.

وتسعى إنكلترا لإحراز لقبها الثاني بعد الأول على أرضها عام 1966، علما بأنها بلغت نصف نهائي النسخة الاخيرة عام 2018، ونهائي كأس أوروبا صيف عام 2021 لكنها سقطت على ارضها أمام إيطاليا بركلات الترجيح.