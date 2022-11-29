محافظ الأحمدي يشيد بالمرحلة الأولى لمبادرة “واعي” للتوعية بآفة المخدرات

أشاد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح بالحصاد المميز للمرحلة الأولى من مبادرة (واعي) للتوعية بآفة المخدرات مؤكدا حرص المحافظة على رصد الأولويات الوطنية والتفاعل معها عبر البرامج والأنشطة النوعية الهادفة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ فواز الخالد اليوم الثلاثاء بحفل اختتام المرحلة الأولى من مبادرة (واعي) للتوعية من آفة المخدرات تحت شعار (خلك واعي لا تكون التالي) بالتعاون مع منطقة الأحمدي التعليمية والتي تأتي ترجمت لتوجيهات مجلس الوزراء بالتصدي لهذه الآفة الخطيرة.

وقال الشيخ فواز الخالد إن المبادرة ستتواصل على مدار العام الدراسي وستتطرق للعديد من الأولويات المجتمعية الأخرى معربا عن شكره لمدير عام منطقة الأحمدي التعليمية ومسؤولي المنطقة وجمعية (بشائر الخير) وإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية والمكتب الفني بالمحافظة ولأصحاب المبادرة والقائمين على تنفيذها.

من جهته أكد مدير عام منطقة الاحمدي التعليمية وليد بن غيث في كلمة مماثلة حرص وزارة التربية على التعاون مع الجهات المختلفة سواء الرسمية أو الأهلية لتنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية التي تصب في صالح الطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية.

من جهته ذكر رئيس فريق المبادرة محمد العازمي في كلمة مماثلة أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت طلبة المرحلة الثانوية بمختلف مناطق المحافظة لافتا إلى أهميتها في تعزيز القيم الاجتماعية في نفوسهم.

من جانبه شدد رئيس جمعية (بشائر الخير) الشيخ عبدالحميد البلالي في كلمته على ضرورة تضافر جميع الجهود لمواجهة هذه الافة إذ لا تستطيع جهة واحدة سواء رسمية أو مجتمعية التصدي لها منفردة مثمنا التعاون بين وزارة التربية ومحافظة الاحمدي والجمعيات الأهلية لتنظيم هذه المبادرة.

وشدد البلالي على أهمية دعم وزارة الاعلام لتلك الجهود واهتمامها بتسليط الضوء على تلك الظاهرة كأولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

وكرم محافظ الأحمدي خلال حفل الختام المتحدثين والمنظمين لهذه المبادرة كما شمل الحفل أيضا محاضرتين ختاميتين للطلبة تناولت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع نفسيا وصحيا خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب.