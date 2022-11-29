منتخب هولندا

مونديال 2022: هولندا تعمق جراح قطر بثنائية وتتأهل إلى ثمن النهائي

29 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

قاد النجم الصاعد كودي خاكبو منتخب هولندا لبلوغ ثمن نهائي مونديال 2022 في كرة القدم، بعد فوزه على الدولة المضيفة قطر 2-0، الثلاثاء على استاد البيت في مدينة الخور، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى.

وسجل خاكبو هدف الافتتاح (26) وفرنكي دي يونغ الثاني (50)، لترفع هولندا، وصيفة 1974 و1978 و2010، رصيدها إلى سبع نقاط في الصدارة، بفارق نقطة عن السنغال بطلة إفريقيا التي عوّضت بدايتها البطيئة من دون نجمها المصاب ساديو مانيه، وحققت فوزها الثاني توالياً على حساب الإكوادور 2-1 على استاد خليفة.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
29 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مونديال 2022: السنغال تهزم الاكوادور وتبلغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخها

29 نوفمبر، 2022

استقالة جماعية لمجلس إدارة يوفنتوس بمن فيهم أنييلي

29 نوفمبر، 2022

مونديال 2022: البرتغال تضرب الأوروغواي بثنائية فرنانديش وتعبر إلى الدور الثاني

29 نوفمبر، 2022

مونديال 2022: البرازيل ثاني المتأهلين إلى ثمن النهائي بفوز صعب على سويسرا

28 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى