الوكيل المساعد للتعليم العام يوجه المدارس بعدم تكليف المعلمين والمتعلمين وأولياء أمورهم بأية أعباء مالية

أصدر الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام في وزارة التربية أ. اسامة السطان نشرة عامة إلى مدراء عموم المناطق التعليمية، ومدير إدارة التعليم الديني، أكد من خلالها على ضرورة التعميم على جميع الإدارات المدرسية بمختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال بالالتزام بعدم تكليف المعلمين والمتعلمين وأولياء أمورهم بأية أعباء مالية أو مشاريع خارجية.

وأشار السلطان إلى الإيعاز لجهة الاختصاص لدى المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني بتعميم الأتي على جميع الإدارات المدرسية بمختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال:-

عدم تكليف الهيئات التعليمية والإدارية أو المتعلمين أو أولياء أمورهم بأية طلبات أو أعباء مالية لا تدخل ضمن نطاق واجباتهم. عدم تكليف المتعلمين أو أولياء أمورهم ( صراحة أو إيحاء ) بأية أعمال لا تعد من واجباتهم أو طلب أية مبالغ ماليه أو تبرعات . يتم توفير جميع المستلزمات التعليمية أو المدرسية من حساب الصندوق المالي ، أو حساب المقصف المدرسي أو سلف الأقسام العلمية وفقا للنظم واللوائح المتبعة في هذا الشأن. يتم تعميم رقم الهاتف ( 22304303 ) والباركود الموضح أدناه للتواصل من خلال برنامج ( whatsapp ) على جميع المعنيين بالنشرة ( أولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية ) وتوقيعهم بالعلم للإبلاغ عن أي حالات من المشار إليها في البنود أعلاه. سيتعرض للمسائلة القانونية كل من يخالف ما جاء بهذا الكتاب والتعاميم السابقة، على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال.