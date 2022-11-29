استقبل آمر القوة البحرية الكويتية قائد القوات البحرية المصرية والوفد المرافق له

آمر القوة البحرية الكويتية يستقبل قائد القوات البحرية المصرية في قاعدة “محمد الأحمد”

29 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

استقبل آمر القوة البحرية الكويتية العميد الركن بحري هزاع العلاطي اليوم الثلاثاء في قاعدة (محمد الأحمد) البحرية قائد القوات البحرية المصرية الفريق بحري أشرف مجاهد والوفد المرافق له.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الزيارة بدأت بجولة ميدانية لعدد من الزوارق والوحدات البحرية ومرافق القاعدة إذ استمع الفريق مجاهد والوفد المرافق عن إيجاز لمهام القوة البحرية الكويتية.

وأضاف البيان أنه تم خلال الزيارة عقد اجتماع لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالجانب العسكري والتعاون البحري وسبل تعزيزها وتطويرها.

وذكر أن الفريق مجاهد أشاد بما تقدمه القوة البحرية الكويتية من جهود كبيرة ودور حيوي وفعال متمنيا لها المزيد من النجاح والازدهار.

المصدر
كونا
الوسوم
29 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية: ضبط 59 مخالف لقانون الإقامة في سكراب السالمي

29 نوفمبر، 2022

سمو ولي العهد يهنئ وزيرة “الأشغال” ويشيد بأدائها خلال ردودها على الاستجواب وبالممارسة الديمقراطية التي عكست الوجه الحضاري للبلاد

29 نوفمبر، 2022

دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو

29 نوفمبر، 2022

الداخلية: البرجس ترأس الاجتماع الأول للجنة مكافحة المخدرات

29 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى