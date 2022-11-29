الداخلية: البرجس ترأس الاجتماع الأول للجنة مكافحة المخدرات

تنفيذا لتوجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بضرورة تضافر الجهود من أجل التصدي لآفة المخدرات لحماية المجتمع.

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس اليوم الثلاثاء 2022/11/29 بمقر وزارة الداخلية اجتماع لجنة مكافحة المخدرات وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع رحب وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وتوجيهاته بضرورة مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد والتنسيق الكامل بين لجنة مكافحة المخدرات واللجان الأخرى المنبثقة عن اللجنة العليا من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الأول لها الاختصاصات المكلفة بها وفق القرار الوزاري رقم (1328) لسنة 2022 وهي:

وضع خطة العمل لمكافحة المخدرات والحد من دخولها إلى البلاد وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس

متابعة تنفيذ الجهات الحكومية المكلفة بمكافحة المخدرات

تذليل التحديات التي تواجه الجهات الحكومية المشاركة بمكافحة المخدرات

وفي نهاية الاجتماع وجه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس الجهات المعنية بضرورة توفير الإمكانيات وتذليل كافة العقبات من أجل ان تقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه.