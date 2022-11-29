سمو أمير البلاد يهنئ وزيرة “الأشغال” ويشيد بأدائها خلال ردودها على الاستجواب وبالممارسة الديمقراطية الراقية للنواب

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي د.أماني سليمان بوقماز وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عبر فيها سموه حفظه الله عن إشادته بما تميز به أدائها من كفاءة خلال ردودها على محور الاستجواب المقدم لمعاليها وبالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل السادة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/11/2022م.

سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.