سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر يستقبل وزير الخارجية وسفيري الكويت لدى مينامار وماليزيا

سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية وسفيري الكويت لدى مينامار وماليزيا حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه

29 نوفمبر، 2022
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح حيث قدم لسموه حفظه الله أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من مبارك مهنا العدواني سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية مينامار الاتحادية، راشد محمد الصالح سفيرا لدولة الكويت لدى ماليزيا، حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تسلمهما منصبيهما الجديدين.

حضر مراسم أداء القسم رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

المصدر
كونا
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29 نوفمبر، 2022
0 27 أقل من دقيقة

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