برنامج عمل الحكومة المحال إلى مجلس الأمة

برنامج عمل الحكومة المحال إلى مجلس الأمة

الحكومة في برنامج عملها المحال لمجلس الأمة:

هيئة تراجع ملفات الجنسية ومالحق بها من خلل

بدء العمل في تنفيذ خارطة طريق وفقًا لبيانات جهاز المقيمين بصورة غير قانونية

تطوير العملية الإنتخابية ومواكبة مستجداتها

مكافحة الفساد بتنفيذ إستراتيجية نزاهة

جهاز تكنلوجيا المعلومات مكلف برقمنة الخدمات الحكومية

مشروع قانون إنشاء مجلس للسياسات العامة والحوكمة

الإستقرار الأمني عبر مكافحة المخدرات ومركز طبي لعلاج الإدمان والقضاء على تجارة الإقامات وتفعيل دور الشرطة النسائية.

الإعداد المسبق للكوارث بإنشاء مركز وطني

الحكومة تتبنى “العفو” وهيئة لمراجعة “خلل” الجنسية،

مشروع قانون لإنشاء هيئة تنظيم الأراضي وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان

منع مضاربات العقارات الوهمية.

تطوير نموذج الدعومات وضمان عدالة شبكات الأمان الإجتماعي ودعم المتقاعدين

الإهتمام بالطفولة والقضاء على العنف ضد المرأة

أفتتاح جامعة عبدالله السالم خلال 100 يوم

رفع مستوى الخدمات الصحية بزيادة عدد المدن الصحية.

قانون للمنطقة الاقتصادية الشمالية ومزايدة لطرح تأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة

إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني الكلي وإعلان المسارات الجديدة القائمة على الإسهام غير النفطي

مراجعة تسعير الخدمات العامة والمصروفات الرأسمالية

إنشاء مدينة رياضية متكاملة

استادات رياضية عالمية في المحافظات

تطبيق الإحتراف الكلي في كل الرياضات

مدينة ترفيهية بمواصفات عالمية، ومدن ترفيهية اخرى في المحافظات

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