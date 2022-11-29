من الاجتماع

البلدية: الموافقة بإضافة موقعين للتخييم في المنطقة الجنوبية وموقعا في الشمالية

29 نوفمبر، 2022
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عقدت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2023/2022 اجتماعها بحضور ممثلي الجهات المعنية، وعقب الاجتماع أوضحت اللجنة بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال كالتصديق على المواقع الجديدة التي تمت الموافقة بإضافتها وضمها للــ34 موقعا التي تم اعتمادهم للتخييم هذا الموسم.

وأشارت إلى إنها أقرت الموافقة على إضافة وضم 3 مواقع جديدة للتخييم بعد موافقة الجهات المعنية بضم موقعين بالجنوب وموقع بالشمال مقابل منطقة العيون ليصبح العدد الإجمالي لمواقع التخييم هذا العام الذي بدأ في 15 نوفمبر الجاري 37 موقعا موزعة على محافظتي الجهراء والأحمدي حيث تشمل المنطقة الشمالية 19 موقعا والجنوبية 18 موقعا. 

وشددت اللجنة على منع الدراجات النارية بمواقع التخييم وبالقرب من الطرق السريعة. 

المصدر
بيان صحفي
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29 نوفمبر، 2022
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