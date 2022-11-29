استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء استشهاد ثلاثة فلسطينيين منهم شقيقان جراء إصابتهم برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الشقيقين جواد وظافر الريماوي من بلدة (بيت ريما) قرب رام الله استشهدا جراء اصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت ان جواد (22 عاما) أصيب برصاصة في الحوض واستشهد على الفور بينما استشهد شقيقه ظافر (21 عاما) بعد وصوله الى المستشفى مصابا برصاصة في الصدر.

وأوضحت الوزارة ان الشاب مفيد اخليل (44 عاما) استشهد متأثرا بجروح خطيرة نتيجة اصابته برصاص قوات الاحتلال في الرأس مساء امس خلال مواجهات وقعت في بلدة (بيت امر) شمال (الخليل).

وكانت البلدة شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال اسفرت عن إصابة تسعة شبان بالرصاص الحي كان أحدهم اخليل الذي أعلن استشهاده بعد ساعات من وصوله الى المستشفى.

وأعلنت القوى والفصائل الوطنية الاضراب الشامل في (رام الله) اليوم حدادا على أرواح الشهداء.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة فإن حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري ارتفعت الى 205 بواقع 153 في الضفة الغربية و52 في قطاع غزة.