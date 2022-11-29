سمو أمير البلاد يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين

سمو أمير البلاد يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين

تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في قصر بيان صباح اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.