رئيس وزراء بريطانيا: العصر الذهبي في العلاقات مع الصين انتهى

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين ان “العصر الذهبي للعلاقات بين لندن وبكين قد انتهى” مضيفا ان “الفكرة الساذجة بأن العلاقات التجارية يمكن ان تؤدي الى اصلاحات سياسية واجتماعية قد انتهت هي الاخرى”.

وقال سوناك في الخطاب السنوي بمبنى (غيلد هال) في الحي المالي للندن “أننا ندرك بأن الصين تشكل تحديا منهجيا لقيمنا ومصالحنا وهو تحد يزدادحدة مع توجهها نحو مزيد من الاستبداد”.

واعتبر ان المقاربة البريطانية تجاه الصين يجب ان تتطور لانه لا يمكن تجاهل مكانتها على الساحة الدولية “لاسيما ما يتعلق بقضايا الامن العالمي وتغييرات المناخ”.

واضاف ان الدول الاخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة واليابان تعي ذلك جيدا وستعمل مع بعضها للتعامل مع المنافسة الصينية التي تزداد حدة.

من جانب اخر اكد سوناك ان بلاده ستقف مع أوكرانيا حتى نهاية المطاف مضيفا ان “حكومته لن تقبل بالامر الواقع وستعمل على القيام بما يجب بطرق مختلفة”.

وكشف في هذا السياق عن توجه حكومته الى زيادة عمق ونوعية علاقاتها الاستراتيجية مع حلفائها وشركائها حول العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة ودول الكومنولث ودول الخليج العربية وغيرها.

واوضح سوناك ان المزيد من تفاصيل سياسته الخارجية سيتم الافصاح عنها تدريجيا مع بداية العام المقبل.