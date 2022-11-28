يوفنتوس

استقالة جماعية لمجلس إدارة يوفنتوس بمن فيهم أنييلي

29 نوفمبر، 2022
0 31 دقيقة واحدة

تقدم مجلس إدارة يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم الإثنين باستقالة جماعية شملت رئيس النادي أندريا أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد، وفق ما أعلن عملاق تورينو.

وطُلب من المدير الإداري ماوريتسيو أريفابيني البقاء في منصبه لفترة موقتة حتى تشكيل مجلس إدارة جديد.

وقال بيان النادي إن مجلس الإدارة استقال بشكل جماعي “بعد أن نظر في مركزية وأهمية القضايا القانونية والمحاسبية المعلقة”، وذلك في إشارة الى تحقيق مفتوح حالياً بحق النادي.

ومنذ العام الماضي، بدأت النيابة العامة في تورينو تحقيقاً في مزاعم المحاسبة الزائفة والمخالفات في انتقال اللاعبين وإعارتهم.

وأشار يوفنتوس في البيان الى أن المجلس رأى “من المصلحة الاجتماعية الفضلى التوصية بأن يُجَهِز يوفنتوس نفسه بمجلس إدارة جديد لمعالجة هذه القضايا”.

وتأتي هذه الاستقالة بعدما سجل النادي خسارة قياسية بلغت 254.3 مليون يورو لموسم 2021-2022، وتم الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع المساهمين الذي كان من المفترض عقده في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، الى 27 كانون الأول/ديسمبر.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
29 نوفمبر، 2022
0 31 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

مونديال 2022: البرتغال تضرب الأوروغواي بثنائية فرنانديش وتعبر إلى الدور الثاني

29 نوفمبر، 2022

مونديال 2022: البرازيل ثاني المتأهلين إلى ثمن النهائي بفوز صعب على سويسرا

28 نوفمبر، 2022

البطلة الكويتية الرزيحان تتوج بأربع ميداليات ذهبية في ختام منافسات بطولة الإمارات الدولية للجمباز

28 نوفمبر، 2022

مونديال 2022: غانا تستعيد توازنها بفوز على كوريا الجنوبية

28 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى