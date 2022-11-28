العاهل الاردني يؤكد موقف بلاده الداعم لجهود التوصل لحل سياسي في اليمن

العاهل الاردني يؤكد موقف بلاده الداعم لجهود التوصل لحل سياسي في اليمن

اكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين موقف بلاده الداعم للشعب اليمني وللجهود المبذولة من اجل التوصل الى حل سياسي يعيد الامن والاستقرار لليمن.

وذكر الديوان الملكي الاردني في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع العاهل الاردني برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تناول المستجدات الاقليمية والدولية والعلاقات الاردنية-اليمنية.

واضاف البيان ان الملك عبدالله الثاني اكد خلال اللقاء ضرورة انهاء الازمة في اليمن بما يضمن وحدته واستقراره وسلامة اراضيه لافتا الى دعم الاردن للجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية.

وشدد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

ونقل البيان عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اشادته بالجهود التي يبذلها الاردن بقيادة الملك في سبيل انهاء الازمة اليمنية مؤكدا تقديره للدور الاردني ودعوته في المحافل الدولية للتوصل الى حل سياسي يفضي الى استعادة امن اليمن واستقراره.

ولدى لقاء العليمي برئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة اليوم جدد الاخير التاكيد على موقف بلاده الداعم للجهود والمساعي المبذولة للتوصل الى حل سياسي يكفل اعادة الامن والاستقرار لليمن وشعبه.

وذكرت رئاسة الوزراء الاردنية في بيان ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استعرض تطورات الاوضاع في اليمن معربا عن تقديره لمواقف العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الداعمة لتحقيق الامن والاستقرار في اليمن في مختلف المحافل الاقليمية والدولية.

واشاد المسؤول اليمني بالتسهيلات “الانسانية” التي يقدمها الاردن لليمنيين المقيمين في المملكة.