وزير الدفاع يوجه بقبول جميع “الاحتياط” في قرعة الطلبة الضباط الدفعة 49 لكلية علي الصباح العسكرية

وجه وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح بقبول جميع المتقدمين الذين تم وضع أسمائهم في قائمة الاحتياط خلال القرعة التي أجريت لاختيار دفعة الطلبة الضباط رقم 49 في كلية علي الصباح العسكرية.

وقالت “الدفاع” في بيان اليوم الاثنين إن توجيهات الوزير عبدالله العلي تأتي بعد تخلف عدد من المقبولين عن الالتحاق بالكلية وحرصا منه على إتاحة الفرصة لقبول أكبر عدد ممكن من الراغبين بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية من الشباب الكويتي المتطلع لخدمة وطنه والدفاع عنه.