البطلة الكويتية الرزيحان تتوج بأربع ميداليات ذهبية في ختام منافسات بطولة الإمارات الدولية للجمباز

قال الاتحاد الكويتي للجمباز إن لاعبة المنتخب الكويتي للجمباز الإيقاعي نور الرزيحان حصد أربع ميداليات ذهبية في ختام منافسات بطولة الإمارات الدولية التي اختتمت في مدينة دبي واستمرت على مدى ثلاثة أيام

رافعة رصيد الكويت في البطولة إلى ثمان ميداليات.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي اليوم الاثنين أن البطلة الرزيحان حققت الذهب في البطولة التي شهدت مشاركة 300 لاعبة من منتخبات السعودية والأردن والكويت والدولة المستضيفة الإمارات بعد فوزها بالمركز الأول في المسابقات المخصصة لمواليد (2009- 2010) وهي (الفردي العام) و(الطوق) و(الصولجان) و(الأداء بالكرة) للمستوى الأول.

وأضاف الاتحاد أن اللجنة المنظمة منحت الرزيحان جائزة خاصة (تاج البطولة) المخصصة لأفضل لاعبة نظير المستوى الرائع الذي قدمته في جميع المسابقات مبينا أن زميلتها ليان بهبهاني حصلت على المركز الخامس في الترتيب العام.

يذكر أن اللاعبتين أمينة الكندري وتاليا بهبهاني حققتا أربع ميداليات في أولى أيام البطولة التي خصصت لمواليد (2011-2012) إذ فازت الاولى بثلاث ميداليات بواقع ذهبية مسابقة (الصولجان) وفضية ل (الفردي العام) وبرونزية ل (الأداء بالكرة) في حين نالت اللاعبة الثانية فضية مسابقة (الفردي العام).