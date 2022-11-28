عبدالله السالم الثقافي: أربعة كواكب لامعة تزين سماء الكويت يمكن رؤيتها بالعين المجردة

أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي عن ظهور أربعة كواكب لامعة تزين سماء الكويت هذه الأيام يمكن رؤيتها بالعين المجردة بلمعان أشبه بلمعان النجوم مع اختلاف في الوهج وهي المشتري وزحل عملاقا المجموعة الشمسية إضافة إلى كوكبي الزهرة والمريخ.

وقال المشرف العام في المركز خالد الجمعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن كوكب الزهرة يمكن رؤيته بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة لمدة نصف ساعة أما كوكب زحل فيمكن رؤيته في الساعة 10:18 مساء.

وبين أن كوكب المشتري الذي يستمر وجوده في السماء من غروب الشمس حتى الساعة 1:23 بعد منتصف الليل وأخيرا كوكب المريخ الذي يظهر في تمام الساعة 5:35 مساء ويختفي صباحا مع شروق الشمس.

وأفاد الجمعان بأن كوكب المريخ ثاني أصغر كوكب بالمجموعة الشمسية سيزداد لمعانا في السماء ويبلغ ذروة لمعانه الشهر المقبل ويظهر هذه الأيام في السماء كنجم أحمر شديد اللمعان وذلك بسبب توافر كميات كبيرة من أكسيد الحديد في تركيبة صخوره.

وذكر أن كوكبي المشتري وزحل سيلمعان بشكل مميز ويلقبان بحراس الأرض إذ تتيح لهما جاذبيتهما الكبيرة جذب أي جسم أو حجر سماوي يتجه نحو الأرض ما يجعلنا آمنين نسبيا من خطر الاصطدامات المدمرة.

وذكر الجمعان أن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي سينظم أياما خاصة لرصد تلك الكواكب متى ما سمحت الظروف الجوية بذلك.

ويعرض متحف الفضاء بمركز الشيخ عبدالله السالم الصباح معلومات علمية عن كواكب المجموعة الشمسية والرحلات الفضائية بأحدث الوسائل إضافة الى الأجهزة والمعدات الفلكية التي يتم استخدامها في رصد وتوثيق الظواهر الفلكية.