انطلاق تمرين “لؤلؤة الغرب 2022” للجيش الكويتي والحرس الوطني بالتعاون مع القوات الفرنسية

إنطلقت اليوم الاثنين فعاليات تمرين (لؤلؤة الغرب 2022) الذي ينفذه الجيش الكويتي والحرس الوطني بالتعاون مع القوات الفرنسية الصديقة ويستمر حتى 7 ديسمبر المقبل.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي إن التمرين يهدف إلى توحيد منظومة القيادة المشتركة وتنسيق الجهود وصولا الى الفهم الصحيح لتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة إضافة الى تعزيز مفهوم تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية القتالية للقوات المشاركة.

انطلقت فعاليات تمرين “لؤلؤة الغرب 2022” الذي ينفذه الجيش الكويتي والحرس الوطني مع القوات الفرنسية

وأضاف أن التمرين يهدف أيضا إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين القوتين الكويتية والفرنسية عبر التدريب الجماعي لضمان المحافظة على مستوى الأداء وتحقيق الأهداف المنشود من التمارين المشتركة والاستفادة القصوى من جميع مراحلها لرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.

وذكرت أن تمرين (لؤلؤة الغرب 2022) سيشهد بعض الرمايات بالذخيرة الحية في مجمع ميادين الرماية في منطقة الأديرع الواقعة شمال غرب البلاد.

انطلقت فعاليات تمرين “لؤلؤة الغرب 2022” الذي ينفذه الجيش الكويتي والحرس الوطني مع القوات الفرنسية