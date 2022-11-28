عادل الدمخي يقترح اصدار بطاقة تخفيضات للمتقاعدين تمنحهم خصومات مالية

أعلن د.عادل الدمخي عن تقدمه باقتراح برغبة بتخصيص بطاقة تخفيضات للمتقاعدين تمكنهم من الحصول على خصومات من الجهات المختلفة بالكويت.

ونص الاقتراح على ما يلي:

أسوة بمـا هـو معمـول بـه فـي بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديراً للخـدمات التي قدمها المواطنون المتقاعدون.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

“تخصيص بطاقة تخفيضات للمتقاعدين (بطاقة شكراً) تمكنهم من الحصول على خصومات من الجهات المختلفة بالكويت سواء تجارية – ترفيهية – رياضية – سياحية – غذائية تعليمية – في المراكز التجارية والأندية والشركات.”