النائب د. عادل الدمخي

عادل الدمخي يقترح اصدار بطاقة تخفيضات للمتقاعدين تمنحهم خصومات مالية

28 نوفمبر، 2022
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أعلن د.عادل الدمخي عن تقدمه باقتراح برغبة بتخصيص بطاقة تخفيضات للمتقاعدين تمكنهم من الحصول على خصومات من الجهات المختلفة بالكويت.

ونص الاقتراح على ما يلي:

أسوة بمـا هـو معمـول بـه فـي بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديراً للخـدمات التي قدمها المواطنون المتقاعدون.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

“تخصيص بطاقة تخفيضات للمتقاعدين (بطاقة شكراً) تمكنهم من الحصول على خصومات من الجهات المختلفة بالكويت سواء تجارية – ترفيهية – رياضية – سياحية – غذائية تعليمية – في المراكز التجارية والأندية والشركات.”

المصدر
الدستور
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28 نوفمبر، 2022
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