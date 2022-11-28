“معهد دسمان”: اكتشاف طفرة جينية تسبب السمنة وارتفاع الضغط وارتفاع الدهون الثلاثية

اكتشف باحثون بعلم الوراثة في معهد دسمان للسكري وجود طفرة جينية واحدة تسبب مضاعفات كبيرة لثلاثة عوامل اختطار هي السمنة في منطقة البطن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون الثلاثية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث في المعهد البروفيسور فهد الملا في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الدراسة التي أجراها الباحثون أجريت على 479 مريضا من الكويتيين والعرب إذ توصل العلماء في بحثهم إلى قاعدة نيتروجينية واحدة وهي (سايتوسين).

وأضاف الملا أن “السايتوسين تتعرض لطفرات جينية تجعلها تتحول إلى أدينين في جين كافيولن واحد وهذا التحول يعرض العرب أكثر من غيرهم من الأعراق للاصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم” مشيرا إلى نشر هذا البحث في المجلة الجينية العالمية (Frontiers in Genetics).

من جانبه قال الباحث الأساسي في الدراسة الدكتور أشرف المدهون وفق البيان إن اكتشاف الطفرة الواحدة المسببة لثلاث عوامل اختطار مجتمعة في شخص واحد كان مخفيا عند العلماء علاوة على أن اكتشافها عند العرب يفسر سبب انتشار السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون الثلاثية في الكويت.

وأفاد بأن أهمية هذه الدراسة تكمن في معرفة مسببات (عوامل الاختطار الثلاثية) وطرق تصحيحها لافتا إلى علامات تشير إلى امكانية تفاقم الحالة المرضية لمن لديهم العوامل الثلاثية المذكورة وحدوث عامل اختطار رابع وهو مرض السكري.