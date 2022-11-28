منتخب الكاميرون

مونديال قطر 2022: الكاميرون وصربيا تحافظان على آمالهما ببلوغ ثمن النهائي بتعادل مثير

28 نوفمبر، 2022
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أهدى البديل فنسنت أبوبكر الكاميرون نقطة الأمل بالمنافسة على التأهل لثمن النهائي مونديال قطر وإن كان ضئيلاً، بتعويض تخلفها أمام صربيا 1-3 الى تعادل 3-3 الإثنين في منافسات المجموعة السابعة.

وبدت الكاميرون في طريقها لتلقي الهزيمة الثانية، بعد الأولى أمام سويسرا صفر-1، قبل أن يقول مهاجم النصر السعودي كلمته بعد دخوله بديلاً، مسجلاً هدف تقليص الفارق بكرة “ساقطة” رائعة قبل أن يمرر كرة هدف التعادل.

وبهذه النتيجة، بات الطريق مفتوحاً أمام البرازيل لتحسم بطاقتها الى ثمن النهائي في حال فوزها لاحقاً على سويسرا، كما الحال بالنسبة للأخيرة في حال أسقطت “سيليساو”.

المصدر
أ ف ب
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28 نوفمبر، 2022
0 14 أقل من دقيقة

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