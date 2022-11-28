تطبيق "سهل" لأصحاب الأعمال

وزارة المالية تَنْضَم إلى تطبيق “سهل لأصحاب الأعمال” من خلال تقديم تسع خدمات إلكترونية

28 نوفمبر، 2022
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أعلنت وزارة المالية اليوم عن انضمامها إلى تطبيق “سهل لأصحاب أعمال” وذلك عبر تقديم تسع خدمات إلكترونية خاصة بقطاع أملاك الدولة التابع لوزارة المالية، بهدف تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم عبر نافذة واحدة، والعمل في إطار النهج الحكومي بالتحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة إنجاز المعاملات لأصحاب الأعمال.

وقد تضمنت هذه الخدمات على خمس خدمات خاصة بأملاك الدولة للأسواق، وهي دفع المستحقات السنوية للأسواق، إصدار بدل فاقد إيصال، إصدار بدل فاقد ترخيص، إصدار بدل فاقد عقد، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر. كما تضمنت الخدمات على أربع خدمات تخص أملاك الدولة للجمعيات التعاونية، وهي دفع المستحقات السنوية للجمعيات، إصدار بدل فاقد إيصال سداد مستحقات جمعية، إصدار بدل فاقد عقد جمعية، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.

المصدر
بيان صحفي
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28 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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