افتتاح معرض تكنولوجيا الفضاء تمهيدا لإطلاق القمر الاصطناعي الكويتي (Kuwait Sat -1) نهاية العام الجاري

افتتحت كلية العلوم في جامعة الكويت اليوم الاثنين معرض وفعاليات علوم وتكنولوجيا الفضاء بمشاركة مختلف الجهات العلمية والبحثية وبرعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتورة سعاد الفضلي.

وقال القائم بأعمال عميد كلية العلوم الدكتور محمد بن سبت في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش المعرض الذي يستمر يومين إن إقامة هذا المعرض يأتي تمهيدا وعرضا مبكرا لإطلاق القمر الاصطناعي الكويتي (Kuwait Sat-1) المقرر إطلاقه في نهاية هذا العام.

وأشار الدكتور بن سبت إلى حرص الجامعة في إشراك طلبة وزارة التربية في هذه الفعالية إذ تم تخصيص يوم الثلاثاء لزيارة طالبات الثانوية فيما سيخصص يوم الأربعاء للبنين وذلك بهدف رفع سقف المعرفة وتطوير اهتماماتهم في هذا المجال.

من جهتها أوضحت مديرة مشروع بناء وإطلاق القمر الاصطناعي (Kuwait Sat-1) الدكتورة هالة الجسار في تصريح مماثل ل(كونا) أن هذا المشروع يهدف إلى بناء قدرات وطنية استراتيجية في مجال إدارة المشاريع الفضائية والعمل على إنشاء البنية التحتية المطلوبة.

مشاركة البراعم في معرض تكنولوجيا الفضاء في كلية العلوم

وأضافت الجسار أن المشروع يهدف كذلك إلى تطوير دقة تكنولوجيا التصوير عبر الكاميرات في هذا القمر الاصطناعي لتحسين جودة الصور المأخوذة من الفضاء واستخدامها في الجهات والمراكز البحثية والعلمية.

وبينت أن الطلبة المشاركين في المشروع الذي انطلق عام 2019 بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبمشاركة العديد من أقسام وكليات جامعة الكويت عملوا خلال السنوات الثلاث الماضية في العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجال الفضاء وصناعة الأقمار النانو المترية التي ينتي إليها القمر الكويتي (Kuwait Sat-1).

وأفادت بأن القمر سينطلق من إحدى صواريخ الشركة الأمريكية للفضاء (سبيس-أكس) بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في أواخر ديسمبر من العام الجاري في ولاية (فلوريدا) الأمريكية.

وقالت الجسار إن فريق المشروع المكون من 45 طالبا وطالبة يعمل على إعداد خطة قادمة لصناعة قمر ثان يحمل عنوان (Kuwait Sat-2) على أن تصنع أجزاء منه في الكويت للتأكيد على خطوات الدولة الجادة في الاهتمام بمجال الفضاء.

القائم بأعمال عميد كلية العلوم الدكتور محمد بن سبت مشاركا البراعم في فعاليات معرض تكنولوجيا المعلومات