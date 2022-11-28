بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 58.18 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 58.18 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 18ر58 نقطة ليبلغ مستوى 27ر7536 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 77ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر184 مليون سهم عبر 9770 صفقة نقدية بقيمة 8ر46 مليون دينار (نحو 8ر141 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر49 نقطة ليبلغ مستوى 12ر5661 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 86ر0 في المئة من خلال تداول 5ر100 مليون سهم عبر 4353 صفقة نقدية بقيمة 3ر10 مليون دينار (نحو 2ر31 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 12ر63 نقطة ليبلغ مستوى 98ر8431 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 74ر0 في المئة من خلال تداول 2ر84 مليون سهم عبر 5417 صفقة بقيمة 5ر36 مليون دينار (نحو 5ر110 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 12ر63 نقطة ليبلغ مستوى 41ر5797 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر1 في المئة من خلال تداول 2ر83 مليون سهم عبر 3165 صفقة نقدية بقيمة 8ر8 مليون دينار (نحو 6ر26 مليون دولار).

وكانت شركات (وثاق) و(فجيرة أ) و(السورية) و(عقار) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(آلافكو) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أولى تكافل) و(يونيكاب) و(الصفاة) و(سنام) الأكثر انخفاضا.