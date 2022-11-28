“التطبيقي”: معرض “الفرص الوظيفية والدراسية الخامس” يوفر لطالب العمل وظيفة تتناسب مع مؤهلاته

قال المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالانابة الدكتور جاسم الانصاري اليوم الاثنين إن معرض (الفرص الوظيفية والدراسية الخامس) يوفر لطالب العمل الوظيفة التي تحقق اماله بما يتناسب مع مؤهلاته العلمية ومهاراته العملية.

وأضاف الانصاري في كلمة افتتاحية للمعرض ألقاها نيابة عنه نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالإنابة الدكتور جاسم الأستاد أن المعرض يهدف إلى تطوير رأسمال البشري لأهم فئة عمرية من المجتمع وتحقيق أحد أهم أهداف المنظومة التنموية للبلاد.

وأعرب عن الامل في أن ينال اصحاب العمل احتياجاتهم ومتطلباتهم من الكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة كما يحصل طالب العمل على ما يحتاجه من وظيفة مبينا مشاركة 130 جهة مختلفة من القطاع الحكومي والخاص والجامعات داخل وخارج الكويت في المعرض.

ولفت إلى اهمية المعرض وتحقيق استفادة الطلاب من كافة الموارد المتاحة لديهم والتعريف بأنفسهم وتقديم سيرهم الذاتية إلى خبراء الموارد البشرية للجهات المشاركة ومعرفة متطلبات واحتياجات سوق العمل.

واشار الانصاري إلى ان المعرض يوفر ايضا فرصة للخريجين الجدد والباحثين عن جامعات تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية لاستكمال تعليمهم العالي.

وثمن عاليا رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني لحفل الافتتاح كما اعرب عن شكره لكل منساهم في نجاح وإقامة المعرض.