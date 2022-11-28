هيئة الإعاقة: ادماج ذوي الإعاقة في المجتمع إحدى أولوياتنا وصولا إلى كفاءة أدائهم واستقلالهم

هيئة الإعاقة: ادماج ذوي الإعاقة في المجتمع إحدى أولوياتنا وصولا إلى كفاءة أدائهم واستقلالهم

أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة هنادي المبيلش أن إشراك ذوي الإعاقة وإدماجهم العملي في المجتمع إحدى أولويات الهيئة والتي تحرص من خلاله على التعاون مع مؤسسات تأهيلية للوصول إلى الكفاءة بالأداء والاستقلال الذاتي.

جاء ذلك في تصريح أدلت به المبيلش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش اختتام فعالية اليوم الرياضي للإعاقات الذهنية (أنتم بقلوبنا) بالتعاون بين الهيئة ومؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة ورابطة أمهات متلازمة الداون برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة ورئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوى الإعاقة مي البغلي.

وقالت المبيلش إن مثل هذه الفعاليات من شأنها المساهمة في اجتياز ذوي الإعاقة لصعوبة التواصل مع الآخرين من خلال كسر حاجز الخوف لديهم إضافة إلى تطوير نشاطهم الرياضي والصحي.

وأوضحت أن المعرض المرافق للفعالية هدف إلى اكتشاف القدرات ومواهب ذوي الإعاقة وتطويرها في سبيل تخويلهم للدخول إلى سوق العمل المحلي.

من جهته أكد المدير العام لمؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة مشعل شامان ل(كونا) أن تقديم مثل هذه الخدمات الترفيهية والرياضية وإقامة المعارض والورش الإنتاجية للأشخاص ذوي الإعاقة من شأنه رفع إمكانياتهم وتحسين قدراتهم الجسدية والنفسية.

وأشاد شامان بالدعم الحكومي اللافت لمثل هذه الفعاليات مؤكدا على التعاون المشترك بين المؤسسة والجهات الداعمة الحكومية والخاصة في سبيل إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع.

يذكر أن هذه الفعالية انطلقت في 24 نوفمبر الجاري وتضمنت مسابقات ترفيهية وحركية لذوي الإعاقة.