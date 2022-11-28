البلدية: تحرير 15 مخالفة إعلان على إثر جولة تفتيشية لإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بالأحمدي بصناعية الفحيحيل 

في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات، والجدول الزمني الموضوع من قبل إدارة العلاقات العامة بتكثيف الجولات التفتيشية من قبل الفرق الرقابية بإدارات التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بجميع أفرع البلدية بالمحافظات على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمجمعات التجارية للتأكد من التزام المحلات بالاشتراطات والضوابط البلدية المعمول بها في البلدية ، نفذ الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية الأحمدي جولة تفتيشية على المحلات التجارية بالمنطقة الصناعية بالفحيحيل صباح أمس للتأكد من تطبيق لائحة المحلات .

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة سعد الشيبه حرص الفريق الرقابي بالإدارة على تطبيق المحلات شروط وضوابط البلدية الواردة بلائحة المحلات والإعلانات من خلال تنفيذ جولات تفتيشية على المحلات التجارية والأسواق الموازية بجميع مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن الجولة التفتيشية التي ترأسها وأشرف عليها مراقب المحلات والإعلانات عبدالله العازمي على المحلات التجارية بالمنطقة الصناعية قد اسفرت عن تحرير 15 مخالفة إعلان لعدم تجديد ترخيص الإعلان.

وأكد على تواصل الجولات التفتيشية على المحلات والأسواق الموازية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للفريق الرقابي واتخاذهم كافة الاجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.

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