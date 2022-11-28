الوحدة الطلابية: لنسترجع سيادة الطلبة من بعد اختطافه من قبل المزور “الهيئة التنفيذية”

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)

لطالما عملت الوحدة الطلابية على ترسيخ ثوابت العمل الديمقراطي و على تجسيد مبادئ العدالة و المساواة و والحرية والديمقراطية في صلب عملها لتترجم الإرادة الطلابية من حبرا على ورق الى واقع طلابي ملموس.

ورغم سعيها المستمر لترسيخ هذه المبادئ على الصعيد الطلابي و الامتثال بأساسيات العمل الانتخابي النزيه، الا انها مع الأسف الشديد اصبحت، مع بقية اخواننا واخواتها الطلبة في الولايات المتحدة، ضحايا لأكبر عملية تزوير انتخابي على الصعيد الطلابي بإنتخابات اتحاد طلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة لمقاعد الهيئة الادارية للعام النقابي 2023/2022 المقامة في مدينة لوس انجلوس بيوم 2022/11/25.

وأنطلقت عملية تزوير الانتخابات عندما قام عضو وفد هيئة التنفيذية و مندوب التنفيدية في لجنة البنات (لجنة 7) أحمد علي يوسف الملا بإفتعال مشاجرات عند بوابة لجنة إقتراع البنات (لجنة 7) في النصف ساعة الأخيرة للانتخابات لينتهز هذه الفرصة لإدخال ما بين 80-100 ورقة اقتراع مختومة امام جميع من في القاعة وبشهادة جميع المناديب ومندوب الهيئة التنفذية الآخر سليمان البسام، ليقوم الملا عن طريقها بتغيير نتيجة الانتخابات و فرض ارادته الفردية على الإرادة الحرة للجموع الطلابية وليهدم بها اعمدة العمل النقابي و الطلابي الحر و المستقل.

وأكدت الوحدة بأن تزوير صندوق البنات (لجنة 7) من قبل الهيئة التنفيذية و مندوبها أحمد الملا يثير الشك بنزاهة بقية صناديق الاقتراع، فمن اعتدى على الارادة الطلابية مرة واحدة دون شك سيعتدي عليها مرات اخرى، و لاسيما في ظل ما يتداول حول تزوير بقية الصناديق مما يعزز من موقف قائمة الوحدة الطلابية في رفض فرز صناديق الاقتراع لفقدان شرعية الانتخابات.

وهذا قد أتى ما بعد سلسة من الانتهاكات التي تمثلت بتمرير عضو وفد الهيئة التنفيذية و مندوبها بلجنة 2 عبدالعزيز محمد حجي الحمادي لناخبين يحملون مستندات مزورة و التصويت بمستندات طلبة آخرين و ثم الاعتداء على رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة يوسف اشكناني في لجنة الاقتراع 2 من بعد احتجاج رئيس الاتحاد على تمرير الحمادي لأشخاص انتحلوا شخصيات طلبة مقيدين و استعانوا بهويات مزورة لتغيير نتائج الانتخابات.

وبعد هذه الانتهاكات للعملية الديمقراطية و هذا السلب للارادة الطلابية من قبل أعضاء وفد الهيئة التنفيذية، فقد عزمت الوحدة على عدم الاعتراف بالعملية الانتخابية المبطلة والانسحاب التام من الانتخابات حماية للقواعد الطلابية من هذا الانتهاك لإرادته و لنضمن لإخواننا و اخواتنا الطلبة انتخابات نزيهة تحصن الصوت الطلابي الحر.

وحرصا على وضع حل مناسب لعلاج تبعات عملية التزوير فقد قامت من بعد انسحاب مناديب الوحدة الطلابية بدعوة نائب رئيس الهيئة التنفيذية للشؤون الخارجية مصعب أحمد الملا لاجتماع في الساعة 3 فجرا ، واتفقت فيها على عدم فتح صناديق الاقتراع لإبطال العملية الانتخابية المزورة، ولكن مع الاسف، الهيئة التنفيذية تتبع سياستها المعتادة بمخالفة الاعراف النقابية عن طريق فرز الهيئة التنفيذية الصناديق رغم عدم اقفال فتحة بعض صناديق الاقتراع بمخالفة صريحة للمادة 31 من اللائحة الداخلية لتنظيم انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت.

كما تؤسفنا المخالفات الاخرى للائحة الداخلية لتنظيم الانتخابات التي قامت عليها الهيئة التنفيذية ، ومنها مخالفة المادة 36 من اللائحة التي تلزم توقيع أعضاء لجنة الفرز المكونة من ممثل الهيئة التنفيذية و مساعده و ممثلي القوائم وفقا للمادة 34 من اللائحة على محضر الفرز في بداية و نهاية عملية الفرز ، و هذا لم يحصل بحكم انسحاب مناديب الوحدة الطلابية من الانتخابات لإبطالها و هذه تمثل فقط مخالفة ضمن سلسلة من المخالفات اللائحية التي قامت عليها الهيئة التنفيذية بهذه الانتخابات مما يؤكد عدم شرعية النتائج التي قامت الهيئة التنفيذية بإعلانها عبر بيانها المخيب بمحاولة منها لتبرير تزوير الانتخابات الذي يستوجب معه ابطال العملية بأكملها.

وبناء على مجريات احداث تزوير انتخابات الاتحاد و التخبطات الصارخة للهيئة التنفيذية التي تعتبر حلقة ضمن مسلسل من انتهاكات الهيئة التنفيذية على الارادة الطلابية بإنتخابات متعاقبة في الولايات المتحدة و غيرها من الانتخابات الطلابية، دعت الوحدة جميع القوائم الطلابية في الولايات المتحدة الى المشاركة في الرد على هذه التخبطات والا انهم سيصبحون شركاء بهذه العملية البشعة ، كما طالبت الوحدة الإتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الحالي برئاسة يوسف أشكناني، الاتحاد الشرعي الوحيد الممثل عن الطلبة في الولايات المتحدة، بمقاضاة أعضاء الهيئة التنفيذية الذين شاركوا بعملية التزوير وعدم الاعتراف بالإعلان المبطل لنتائج انتخابات 2022 المزور من قبل الهيئة التنفيذية و نناشدهم بإقامة انتخابات جديدة حرة و نزيهة ترجع لطلبة وطالبات الولايات المتحدة سلطتهم.

ووعدت الوحدة إخوانها و أخواتها الطلبة بأن قائمة الوحدة الطلابية ستقوم بجميع الاجراءات القانونية و الدستورية لضمان عودة حقهم المسلوب من قبل المزور (الهيئة التنفيذية).