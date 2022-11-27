مونديال 2022: انتهاء أقوى مواجهات دور المجموعات بتعادل إسبانيا وألمانيا

انتهت ما صُنّفت الموقعة الأقوى على الإطلاق في دور المجموعات لمونديال قطر بالتعادل بين إسبانيا وألمانيا 1-1 الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، فتجنبت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات احراجاً مبكراً.

ودخل العملاقان استاد البيت في الخور في ظروف متناقضة، فإسبانيا حققت انتصاراً كاسحاً تاريخياً على كوستاريكا 7-صفر، فيما سقطت ألمانيا أمام اليابان 1-2 ما جعلها مهددة بالخروج من الدور الأول للمرة الثانية توالياً.

لكن الفوز الذي حققته كوستاريكا على اليابان صفر-1، جعل من مواجهة استاد البيت غير حاسمة لألمانيا، لأن آمالها تبقى معلقة حتى الجولة الأخيرة حين تلتقي المنتخب الأميركي الشمالي حتى لو كانت خسرت الأحد، وهذا ما لم يحصل.