“الصحة”: أول عملية من نوعها في البلاد لتفتيت حصوة كلى بطريقة آمنة وفعالة باستخدام الروبوت الجراحي

“الصحة”: أول عملية من نوعها في البلاد لتفتيت حصوة كلى بطريقة آمنة وفعالة باستخدام الروبوت الجراحي

أعلن مدير مستشفى العدان الدكتور بدر العتيبي اليوم الاحد استخدام الروبوت الجراحي (Ily Robot) كأول حالة في الكويت لتفتيت حصوة كلى لمريض كويتي.

واضاف العتيبي في بيان صحفي ان رئيس وحدة المسالك البولية في المستشفى الدكتور مصطفى المحميد أجرى هذه العملية في إطار مواكبة أحدث التطورات والتكنولوجيا في المجال الطبي.

وأفاد أن العملية استغرقت أقل من ساعة لتفتيت وعلاج حصوة بحجم 1.5 سم حيث استخدم الطبيب الجراح جهاز الكنترول (الجويستك) عن بعد الأمر الذي يحمي الجراح من التعرض للأشعه المستخدمة أثناء العملية.

وأوضح أن الروبوت يمكن الجراح من اتمام العملية جالسا مما يخفف من آلام مفاصل واكتاف الأطباء مقارنة بالطرق المعتادة التي تستدعي الوقوف لفترات طويلة كما أن هذه التقنية آمنة وفعالة ويستطيع المريض الخروج من المستشفى في اليوم نفسه.