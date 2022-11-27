المنتخب الكويتي يحرز برونزيتين بختام بطولة آسيا المفتوحة بالجودو في بيروت

أحرز المنتخب الكويتي للجودو اليوم الاحد ميداليتين برونزيتين في ختام (بطولة آسيا المفتوحة بالجودو – لبنان 2022) للرجال والسيدات والتي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة على مدى يومين.

وحقق اللاعب غنام عبدالله الديكان الميدالية البرونزية في فئة ما دون وزن 100 كيلوغرام بعد فوزه على الفرنسي مارك كودوجان فيما انتزع حمد الراشد عن فئة وزن فوق 100 كيلوغرام الميدالية البرونزية بعد فوزه على اللبناني حنا توما.

وقال الديكان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البطولة “شهدت تحديا كبيرا وقد اتيحت الفرصة لنا للاحتكاك بلاعبين من مختلف الدول”.

اللاعب حمد الراشد

ونوه بالتنظيم الجيد للبطولة لافتا الى اهمية خروج اللاعبين الكويتيين الخمسة من البطولة بمجموع ثلاث ميداليات حيث حقق مشعل العلي أمس السبت الميدالية الفضية عن فئة تحت وزن 60 كيلوغراما.

وشارك من الكويت كل من مشعل العلي وحبيب محمد حسن تحت وزن 60 كيلوغراما وناصر المطيري تحت وزن 81 كيلوغراما وغنام الديكان تحت وزن 100 كيلوغرام وحمد الراشد فوق 100 كيلوغرام.

اللاعب غنام عبدالله الديكان