جهاز متابعة الأداء

رئيس جهاز متابعة الأداء: ضرورة تلافي التأخير الحاصل بمشروع مطار الكويت الدولي الجديد

27 نوفمبر، 2022
0 41 دقيقة واحدة

أكد رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد أهمية مشروع مطار الكويت الدولي الجديد (مبنى الركاب الجديد II) كمشروع حيوي مشددا على ضرورة تلافي التأخير الحاصل في هذا المشروع.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن جهاز (متابعة الأداء) خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الشيخ أحمد المشعل والوفد المرافق له إلى المشروع لتفقد سير الأعمال فيه حيث كان في استقباله وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز وعدد من مهندسي المشروع وممثلي مستشار الإشراف على التنفيذ والمقاول المنفذ.

وبحث الشيخ أحمد المشعل مع الوزيرة بوقماز والقائمين على المشروع من خلال عرض مرئي آخر مستجدات البرنامج الزمني لمشروع (مبنى الركاب الجديد II) ومشروع المباني الخدمية والطرق المؤدية ل(مبنى الركاب الجديد II) ومواقف السيارات حزمة رقم (2).

وأكد استعداد جهاز متابعة الأداء الحكومي لتذليل أية صعوبات أو معوقات يواجهها هذا المشروع أو المشاريع الحكومية الأخرى.

وتأتي الجولة التفقدية لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها الجهاز لتفقد المشروعات الحكومية.

المصدر
كونا
الوسوم
27 نوفمبر، 2022
0 41 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

المجلس البلدي: المخطط الهيكلي الرابع يغطي 3 مناطق حضرية بسعة 6 ملايين نسمة في عام 2040

27 نوفمبر، 2022

سمو ولي العهد يستقبل نائب رئيس الحرس الوطني ووزيرة الأشغال

27 نوفمبر، 2022

“المعلومات المدنية” تطلق مميزات جديدة لتطبيق “هويتي” تخدم ما يتجاوز 3 ملايين مستخدم

27 نوفمبر، 2022

الحرس الوطني يبحث تبادل الخبرات الإعلامية مع ممثلي المؤسسات العسكرية في دول الخليج

26 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى