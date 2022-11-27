“التطبيقي” تنظم غدا معرض الفرص الوظيفية والدراسية الخامس بمشاركة 22 جامعة

تنظم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب غدا الاثنين معرض الفرص الوظيفية والدراسية الخامس بمشاركة 22 جامعة على مسرح الهيئة بالشويخ التعليمية تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني.

وقالت رئيس الفريق الإعلامي للمعرض حنان دشتي في بيان صحفي اليوم الأحد إن الهيئة تحرص على إقامة هذا المعرض سنويا لتتيح الفرصة للخريجين والباحثين عن الوظائف وفرص العمل للتواصل المباشر مع جهات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت دشتي أن المعرض يتيح للخريجين توفير فرص الاستكمال الدراسي للراغبين في متابعة دراستهم والتواصل مع الجامعات من أجل معرفة الشروط والمتطلبات اللازم موضحة أنه تشارك في المعرض هذا العام 22 جامعة من الكويت والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت أن المعرض يتخلله العديد من الفعاليات منها الورش التدريبية التي تؤهل الخريج وتطور مهاراته للعمل الوظيفي وبمشاركة عدد من المدربين المعتمدين في مجال التنمية المهنية والإدارية والمالية.

وأشارت دشتي إلى أن المعرض يقام خلال الفترة الصباحية ويستمر حتى الأربعاء المقبل بمبنى الخدمات العامة بديوان عام الهيئة.