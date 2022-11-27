بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7.8 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 45ر7594 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة.

وتم تداول 11ر182 مليون سهم عبر 7536 صفقة نقدية بقيمة 7ر36 مليون دينار (نحو 2ر111 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر5 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5710 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 2ر102 مليون سهم عبر 3984 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار (نحو 11ر32 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر8 نقطة ليبلغ مستوى 10ر8495 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 8ر79 مليون سهم عبر 3552 صفقة بقيمة 12ر26 مليون دينار (نحو 14ر79 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر5 نقطة ليبلغ مستوى 53ر5860 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 2ر83 مليون سهم عبر 2658 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 17ر28 مليون دولار).

وكانت شركات (ثريا) و(صلبوخ) و(آلافكو) و(منشآت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(آلافكو) و(وطني) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وثاق) و(أولى تكافل) و(الرابطة) و(جياد) الأكثر انخفاضا.